未來4年居屋納米戶佔1.5%　面積少於280呎　九成來自啟欣苑

港人愈住愈細，納米單位由私樓蔓延至居屋市場。據房屋局指，未來四年房委會的居屋單位總落成量合共約2.45萬伙，當中350伙的實用面積預計少於280平方呎，佔總落成量的1.5%，當中九成來自即將出售的「居屋2022」啟德啟欣苑。

房屋局局長何永賢今（13日）書面回覆立法會議員提問時指，為迎合不同人數的家庭的需要，房委會興建的居屋單位有不同的面積，一般來說，實用面積介乎約270至450平方呎，視乎個別地盤的環境因素，例如位置、地形等，房委會亦會考慮設計較小或較大的單位，以達至地盡其用。

根據2022年3月的預測，在2022/23至2025/26年四個財政年度，居屋總落成量約2.45萬伙，當中350伙屬於一人至二人居住的「甲類單位」，由於單位仍在設計或興建中，最終實用面積仍未確定，但預計甲類單位實用面積會低於280平方呎，當中320伙來自啟欣苑，實用面積介乎約186至189平方呎，其餘30伙則為同區另一較後期落成的項目。

至於綠置居方面，局方指，因為房委會仍未釐定未來數年哪些公屋單位將用作「綠置居」出售，故未有實用面積少於280平方呎的單位的數目及百分比。