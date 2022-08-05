西貢翠塘路銀主盤商場逾4.2億易手　較叫價低35%

民生區全幢銀主盤商場落實易手。由外籍富豪持有的西貢翠塘路1A號CENTRO全幢商場連停車場，近月淪為銀主盤，被接管人推出市場放售，叫價6.5億元，該商場最終以4.223億元易手，較叫價大幅低35%。

上述西貢翠塘路1A號CENTRO全幢商場，於7月25日以4.223億元沽出，新買家為RIGHT HONOUR GROUP LIMITED，為一家非本地註冊公司。該公司買入商場時，繳付約1,794.7萬元作為稅款，佔樓價4.25%。

新買家為非本地註冊公司

該商場旁邊為住宅屋苑翠塘花園，距離西貢市中心約10分鐘步程。該商場樓高10層，地盤面積34,047平方呎，批則面積約266,562平方呎。當中，商舖出租面積約56,504平方呎，停車場車位總數為387個。據了解，現時商場主要租戶包括超級市場FUSION、保齡球館Tikitiki Bowling Bar，分別佔用樓面約2.24萬及約2.2萬平方呎。

商場多次被抵押借財仔 去年7月被接管

翻查資料，該幢物業由ALBURY GARDEN INVESTMENT LIMITED持有，公司董事為外籍人士，於2003年以1.5億元買入。不過自2014年起，該商場多次被抵押向不同財務機構貸款，而在2017年5月更承做四按。及後在2018年至2020年期間則再向3間不同財務機構貸款。直至2021年7月，該商場正式被接管。