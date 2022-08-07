NOVO LAND 1A期加推87伙　折實售339萬起　周三再賣140伙

周六兩大新盤推售，單日一手市場沽出逾660伙，為近三年來最旺的周末。兩盤同晚（6日）即加推，涉及共268伙。其中，新地（0016）屯門NOVO LAND 1A期，昨日次輪銷售336伙即日沽清，同日深夜加推6號價單，涉及87伙，折實售價由約339.57萬至972.74萬元，最平一伙屬於面積214平方呎的開放式戶。



NOVO LAND折實售339萬起

新地加推同時亦一併上載新銷售安排，定將於周三（10日）展開第三輪銷售，涉140伙，當中139伙以價單形式發售，餘下一伙招標推售，為Elverum第2座35樓A5室，實用面積1,273平方呎，屬四房雙套間隔，另連503平方呎平台，以及715平方呎天台。

另外，恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway，昨首輪賣出317伙，即晚加推第4號價單、共181伙，提價約1.5%，折實平均呎價14,842元。

當中，折實最平售310.06萬元，屬於實用面積209平方呎開放式單位，位於A座3樓08室。同時上載銷售安排，同於周三推售185伙，當中3伙招標形式推售單位。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，ONE INNOVALE第二期及第三期價單售價有更大空間上調，項目樓花期極短，如第一期最快今年年底入伙，第二期及第三期也將在短時間内入伙，故是次價單的提價升幅具吸引力。