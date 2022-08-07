ONE INNOVALE周三次輪賣185伙　推8伙連花園特色戶　挑戰呎價新高

恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway 昨（6日）進行首輪銷售後，近凌晨時份即加推第4號價單及上載銷售安排，敲定於周三（10日）進行次輪銷售185伙，當中包括8伙地下連私人花園特色單位。



該8伙地下連私人花園特色單位，5伙將以價單形式推售，3伙招標。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，ONE INNOVALE - Archway 2A座及B座，合共提供14伙地下連花園特色單位，首輪開售推出了3伙，現加推8伙。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民。

今日發展商介紹A座地下G樓單位1特色單位，屬三房一套連儲物室及私人花園，實用面積617平方呎，私人花園面積為419平方呎，屬整個第一期室內及私人花園實用面積最大的「殿堂級」特色戶型。該私人花園深超過4米、長逾10米，每間睡房均望同一私人園林景致。

參考新加推的4號價單中，呎價最高的B座地下G樓單位3，為地下連私人花園特色戶，價單呎價20,634元，如售出料創項目呎價新高。