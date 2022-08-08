酒店隔離變3+4　蔡志忠：寫字樓租售價有望止跌回穩｜附各界回應

行政長官李家超今（8日）公布，由本周五（12日）起放寬檢疫安排，由7天隔離改為「3+4」方案，即其中4天為醫學監察，期間可以外出但不准進入餐廳及酒吧等表列處所。資深投資者蔡志忠認為，放寬措施將對於疲弱的寫字樓市場會有提振作用，尤其是商務客源較願意來港，估計下月份寫字樓的租、售價有望止跌回穩。

仲量聯行：料推動寫字樓租賃活動

至於仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝認為，政府是次縮短酒店隔離期的措施，儘管改變有限，但仍屬好事，反映政府希望減少香港與區內及世界各地經濟體聯繫的主要障礙，並希望同時能平衡控制新冠疫情的需要。

他預期，措施可鼓勵企業租金逐步重新啟動因旅遊限制而擱置的地產計劃，推動寫字樓租賃活動，又預期最初階段入境的旅客（料主要為有迫切性來港人士）將於未來數月增加，為零售市場注入動力。

仲量聯行黃志輝指，措施可鼓勵企業租金逐步重新啟動因旅遊限制而擱置的地產計劃。

仲量聯行酒店及旅遊地產諮詢集團副總裁羅啟宗認為，新加坡的酒店日均房價（ADR）和入住率得以回升，有賴2021年9月起實施的疫苗接種者旅遊通道，有關措施允許已接種疫苗的旅客可入境新加坡後無需隔離，2021年11月，當地日均房價已經回復至疫情前的85%。現時新加坡沒有旅遊限制，高檔酒店的日均房價已超過2019年水平。

不過，新加坡及香港的酒店將面臨人手短缺的問題，特別是房務部門。因封關期間，不少員工已轉投其他行業，故短時期酒店無法聘請足夠員工應付100%的入住率。而除非香港全面放寬入境限制，否則只能看到酒店業績出現微升。

李根興：舖租下半年或回升5％

至於盛滙商舖基金創辦人李根興認為，放寬措施對舖市有正面刺激作用，他指，防疫措施放寬加上第二階段消費券帶動，預期舖市整體租金下半年可望回升5％至8%，舖位售價方面，核心舖下半年或回升5％至10%，民生舖售價則估升3％至5%。李根興又指，自第五波疫情爆發至今，旗下基金已買入18間街舖，涉額約3.4億元，其目標為全年買入約30至40間街舖，涉額約6至8億元。

陳永傑：料可激活經濟活動

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，香港一向作為國際與內地的樞紐，長期不通關將令香港失去其重要性，香港經濟於上半年已出現負增長，今日特首公布放寬隔離限制，雖未完全放寬，但已是一大進步，容許家居醫學監察人士外出料可激活經濟活動，商旅活動增加，相信首先受惠為租賃市場，若經濟進一步復甦，可減慢樓價跌勢，投資氣氛有望回復，對豪宅市場有支持作用。