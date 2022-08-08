海富中心全層銀主盤1.93億沽　湯臣集團接貨　呎價創八年新低

港島甲廈海富中心全層樓面早前淪為銀主盤，新近以1.93億元易手，成交呎價約18,161元，創該廈近八年來的呎價新低紀錄。新買家為湯臣集團（0258）。

成交呎價較最初叫價低37%

上述成交為海富中心二座13樓全層，面積約10,627平方呎，去年9月份淪為銀主盤，由接管人推出放售，當時每呎叫價高達2.9萬元。至今年1月則降價至2.4萬元，惟最新以1.93億元沽出，成交呎價僅約18,161元，即較最初叫價低37%。

值得留意，海富中心因位於港鐵站上蓋，大部分單位面向政府總部及維港海景，在2017年至2018年寫字樓市道暢旺時成交呎價超過3萬元。有代理指，上述易手單位成交呎價為該廈過去八年的新低水平。

去年9月被接管淪銀主盤 每呎叫價2.9萬

買入上述全層單位的湯臣集團公布，是次收購為一項策略性長期投資，相信香港將繼續作為主要國際城市，並受益於政府有利的大灣區政策及內地強勁的經濟增長。又預期收購將提升物業投資組合，產生穩定經常性租金收入，並進一步加強在香港的長遠發展。並於適當時候可能將該物業用作為香港之總部。

原業主為偉俊集團 2004年買入價6800萬

至於該全層商廈的原業主為偉俊集團（1013），其控股股東林清渠及其配偶陳愛武各持一半權益；而接管人為馬德民及黎頴麟，二人均為重組、破產服務、法務會計公司羅申美企業的高層。翻查資料，偉俊集團早於2004年10月以6,800萬元買入上述海富中心二座13樓全層，即是次易手，物業帳面升值約1.25億元或1.83倍。