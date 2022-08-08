恒地首推ONE INNOVALE-Archway「凱旋門」上方單位　涉66伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway上周六進行首輪銷售沽清317伙，隨即加推並於本周三（10日）進行次輪銷售185伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民今日（8日）表示，短期擬盡推餘下單位，下周有機會展開第三輪銷售。而項目第二期正準備申請預售。

他又指，4號價單首次推出位於A座及B座所組成的「凱旋門」上方單位，涉及共66伙，實用面積為285至309平方呎，全屬一房連衣帽間間隔、位於9樓以上。

次輪銷售暫收逾8000票

林達民指，連同「復活票」計，截至今午1時，次輪銷售暫收逾8,000票，以當日開賣185伙計，超額認購逾42倍。次輪將於（9日）中午截票，下午3時抽籤。銷售當日分兩組進行，A組買家為購入二至四個單位，B組買家則須購入一至兩個指定物業。

而上周六首輪銷售沽出317伙，套現約15.2億元，平均每伙成交價約477.5萬元，平均成交呎價14,537元。該期數餘下的101伙有機會緊接下周推售。

ONE INNOVALE-Archway關鍵日期為明年3月31日。