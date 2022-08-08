華懋何文田站上蓋新盤命名「瑜一」　首期447伙　主打兩、三房

由華懋集團及港鐵公司（0066）合作發展的何文田站第2期上蓋發展項目，今日（8日）命名為「瑜一」（IN ONE）。項目將細分三期推出，其中第1A提供447伙，正待批預售樓花，預計獲批後即推出市場。此為何文田站上蓋首個推出的住宅項目。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，「瑜一」合共提供844伙，當中1A期由兩座住宅大廈組成，共提供447伙，實用面積由311至1,615平方呎，戶型包括一至四房，不設開放式戶，主打兩房及三房，另設特色戶。（戶型分布見下圖）

封海倫：定價參考九龍區豪宅、黃竹坑

華懋集團銷售總監封海倫指，項目現正等待預售文件，獲批後隨即可推出市場。定價參考九龍區豪宅，以及黃竹坑、九龍站鐵路上蓋項目。

她又認為，市場已消化加息帶來的負面影響，認為樓市剛性需求強勁，市民仍然有買樓需要。她指，項目交通便利料可吸引投資者及換樓客。

左一為華懋集團銷售總監封海倫、左二為華懋集團銷售總經理陳慕蘭。（黃祐樺攝）

華懋4年前投得 補地價74.9億

翻查資料，瑜一為何文田站第2期發展項目，於2018年10月由華懋奪得，項目補地價金額74.9億元，每呎樓面補地價約1.17萬元。當時市場預計，該盤總投資額可高達約140億至150億元。