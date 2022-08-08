新盤周末錄680宗成交　三年來最旺　飛揚三日累沽44伙

周末有兩大新盤推售，刺激一手交投量回升，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（6、7）兩日一手錄得約680宗成交，較對上一個周末的353宗，多出逾九成，為近三年以來最旺的周末。成交主要來自粉嶺北ONE INNOVALE，以及屯門NOVO LAND第1A期，兩項目佔去周末成交653宗。



ONE INNOVALE首輪沽317伙 周三再賣185伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway，上周六（6日）首輪銷售沽出317伙，套現逾15億元。成交價最高單位為A座19樓單位1，屬三房一套間隔，實用面積609平方呎，成交價為888.77萬元；呎價最高為B座地下G樓單位，屬一房連衣帽間連私人花園間隔，實用面積284平方呎，連私人花園284平方呎，呎價20,670元。

恒地落實於本周三（10日）進行次輪銷售185伙，當中包括8伙地下連私人花園特色單位， 其中5伙將以價單形式推售，3伙招標。

NOVOLAND本周三第盡推餘下140伙

另外，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期， 周六亦進行次輪推售336伙，即日沽清， 其中一伙天際泳池大宅售價及呎價同創項目新高， 屬Elverum第1座頂層35樓A1單位，實用面積1,290平方呎， 屬四房雙套連多用途房及洗手間間隔， 成交價3,600.8萬元，成交呎價27,913元。

新地落實本周三（10日）進行第三輪推售，盡推140伙，其中以價單發售139伙標準分層單位，及招標發售一伙頂層特色單位。

飛揚第1期三天累沽44伙

另外，同屬屯門區的飛揚第1期，由長實（1113）及新地（0016）合作發展，上周五進行新一輪銷售，賣80伙，包括價單形式賣75伙、招標5伙。過去周六、日沽出17伙，成交金額由404.9萬至744.1萬元。若連同周五計算，三天合共錄44宗成交，套現約2.26億元。發展商表示，不排除短期內加推。飛揚第1期至今累積售出160多伙，佔全盤約四成。