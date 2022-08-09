7月三辣招稅僅212宗　按月跌25%　BSD宗數創19個月新低

樓市走勢轉淡，住宅辣招稅個案創新低。據稅務局最新資料，7月份三大住宅辣招稅個案合共212宗，創2020年4月後的新低水平，較6月份的281宗減少24.6%，涉及稅款收入約4.419億元，按月減少約18.9%。

三項辣招稅中，反映公司客及境外買家入市的買家印花稅（BSD）7月錄得33宗，為2020年12月後、十九個月的新低紀錄，較6月的62宗按月減少46.8%；至於涉及稅款由6月約1.614億元，下挫約42.4%至7月份約9,300萬元，為2021年2月後新低。

至於反映投資者入市的15%住宅新從價印花稅（DSD & AVD），7月錄161宗相關買賣，較6月的207宗回落約22.2%，同期稅款約3.388億元，按月跌約10.4%。

額外印花稅款按月多九成

而反映短炒的額外印花稅（SSD）個案按月則有所上升，7月份錄18宗，較6月份的12宗增多6宗或50%，涉及稅項約1,010萬元，較6月的530萬元按月升90.6%。

疫情下，印花稅收入亦大減，行政會議召集人葉劉淑儀今日指，新民黨將在新一份《施政報告》諮詢期內提出建議考慮免除中國購房者在港買樓的雙重印花稅。