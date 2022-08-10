太古城短短三日再錄蝕讓　三房業主實蝕近三球離場｜單位直擊

港島大型藍籌屋苑近日連環錄得蝕讓。鰂魚涌太古城一伙三房戶，新近以1,208萬元易手，較三年前買入價1,420萬元帳面已貶值超過「兩球」，若計及其他雜費等支出，料實際蝕近300萬元，蝕讓金額料為屋苑今年最多。

美聯分行營業經理范浩軒表示，上述成交為太古城怡山閣高層F室，實用面積約685平方呎，為三房間隔，單位附靚裝修，位處高層、座向南，單位光猛。業主原開價約1,350萬元，累減超過10%至以1,208萬元易手，呎價約17,635元。

據知，原業主於2019年4月以約1,420萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕讓約212萬元，物業蝕約15%。計及買入該單位時繳付約53.25萬元作為稅款，再加上買賣兩次的代理佣金約26.28萬元，料合共實蝕金額高達291.53萬元。

↓↓太古城怡山閣高層F室↓↓

太古城一個月內連錄3宗蝕讓

太古城本月暫錄5宗買賣，當中至少2宗為蝕讓個案，如日前賣出的天山閣高層F室靚裝戶，實用面積536平方呎，屬於兩房間隔，業主累減17%至950萬元沽貨，三年半帳面蝕約80萬元。若計及本厘印、佣金及裝修費等支出，估計或要蝕逾150萬元離場。

至於上月中，太古城寶安閣低層B室，實用面積714平方呎，三房間隔，以1,328萬元易手，呎價18,599元。較原業主2019年3月買入價約1,380萬元，現帳面蝕約52萬元或約3.7%。若連同使費，料實蝕逾130萬元。合計過去一個月，太古城期間至少錄得3宗蝕讓個案。

↓↓太古城天山閣靚裝戶蝕讓個案↓↓