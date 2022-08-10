NOVO LAND第三輪139伙沽清　同區街坊900萬購三房自住

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期今日（10日）下午3時許展開第三輪銷售，盡推140伙，其中139伙以價單形式發售，餘下一伙則以招標形式推售。該盤截至昨日累收逾1.2萬個認購登記，以周三銷售139伙計，超額認購約85倍。



【19:20】據代理消息，NOVO LAND開售約四小時全數139伙價單單位已獲認購。

【18:40】康先生心儀會所 900萬買三房自住

買家之一的康先生表示，本身居於NOVO LAND附近，十分熟識該區環境，認為項目的會所規模屬區內最大，決定以逾900萬元買入一伙三房單位作自住。他又認為，屯門未來前景不錯，有一定發展空間。

買家康先生斥逾900萬元買入NOVO LAND一伙三房戶作自住，因睇中屋苑會所。

【18:30】消息透露，NOVO LAND已有114伙獲買家認購，佔價單單位約82%。

【18:00】據代理消息，NOVO LAND已有73伙獲買家認購。

【17:40】消息透露，NOVO LAND已有42伙獲買家認購，佔可供銷售價單單位約30%。

【17:20】布少明：大手客1107萬買兩伙

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，該行錄得多宗大手客成交，其中有長線投資者斥約1,107萬元購入NOVO LAND 一伙一房戶及一伙兩房戶。

他續指，NOVO LAND買家以周邊區內分支家庭為主，以該公司買家計，新界人士佔比達七成，另三成則來自港島及九龍；若以用途劃分，投資客比例約三成，預期入伙後，屋苑呎租可達40元，買家可享約3厘租賃回報；自住用家則佔七成。其中，買家由年青客主導，主要看好北都發展，區內的升值潛力，80後、90後及00後買家佔比達80%。

美聯布少明表示，NOVO LAND買家以80後、90後及00後年輕客群為主，佔比達八成。

【16:55】陳永傑：首兩輪向隅客眾多

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，NOVO LAND第一輪及第二輪的向隅客眾多，相信今天第三輪銷售亦會承接旺勢，料所推單位再全數沽清。自屯馬綫開通後，近年新界西的吸引力明顯上升，大量外區客遷入，NOVO LAND早兩輪銷售中，不乏大量外區客，尤其是九龍上車客。

【16:00】截至下午約4時，不少準買家及代理已抵達九龍站環球貿易廣場的售樓廠，現場出現排隊人龍。

中原陳永傑表示，NOVO LAND第一輪及第二輪向隅客眾多，有利第三輪銷售。

NOVO LAND第1A期過去兩輪銷情反應理想，如上月30日首輪開售336伙，即日全數沽清；而上周六（6日）次輪銷售336伙，同樣即日全數售罄。

位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1,467平方呎，主打兩房戶，佔403伙或49%。項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。