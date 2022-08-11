NOVO LAND 1B期首批160伙　入場費341萬起　折實均價13998元

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，一個月內三輪銷售均告即日沽清，連同招標累沽出815伙，佔全期的98%。發展商今日（11日）緊接公布第1B期首張價單，首批160伙，折實平均呎價13,998元，較上月第1A期首批均價高約6%。第1B期最平的開放式戶折實入場價341.27萬元起。新地副董事總經理雷霆形容，第1B期開價屬「持續輕鬆價」，預計最快在下周展開首輪銷售。



第1B期首批折實呎價最低12936元起

NOVO LAND第1B期首批160伙，實用面積由253至694平方呎，當中包括10伙開放式、54伙一房間隔、65伙兩房間隔、31 伙三房間隔。價單定價401.5萬至1,129.2萬元，價單呎價由15,219元至18,282元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由341.27萬至959.82萬元，折實呎價由12,936元至15,539元。首批價單市值逾11億元。

雷霆：開價屬「持續輕鬆價」

新地副董事總經理雷霆形容，第1B期首批開價屬「持續輕鬆價」，又指屬市價推盤，因近期疫情受控，留意到政府放寛入境限制，令大眾憧憬日後通關，預期下半年樓市會較上半年活躍。

至於新地代理總經理陳漢麟表示，第1B期示範單位將於今午2時對外開放供參觀，明日開始接受認購登記，最快下星期進行首輪銷售。至於1B期的付款方法與1A期大致相同，同樣為所有開放式單位設「漸進式付款方法」。

一房戶299呎折實最平428萬

首張價單中，最平的入場單位為Bergen Tower第1座3樓F室，實用面積253平方呎，扣除15%優惠後，折實售價341.27萬元，呎價13,489元；至於一房戶，最平為第3座3樓K室，實用面積299平方呎、開放式廚房，折實售價428.74萬元。

兩房戶最平為第3座3樓D室，實用面積403平方呎，折實售價569.84萬元；最平三房則為第1座10樓J室，實用面積518平方呎，折實售價748.93萬元。

至於呎價最平的單位為第3座3樓A1室，實用面積686平方呎，折實售價887.4萬元，呎價12,936元。

NOVO LAND第1A期累售98%

雷霆又指，NOVO LAND第1A期的價單單位，至今已沽出811伙，連同4伙招標售出單位計，合共沽出815伙，佔全期單位總數98%，合共套現約50億元。

事實上，NOVO LAND第1A期在7月19日才開價，至今不足一個月，當時首批165伙，折實平均呎價為13,188元，折實最平售329.7萬元起，屬開放式戶型。反映最新的第1B期首批折實平均呎價13,998元，較第1A期高出約6%。

據中原地產數字，屯門區新晉私人屋苑二手近期成交呎價， 如市中心的瓏門約為17,386元、豐連約13,796元、城‧點21,143元、御半山14,420元。

↓↓NOVO LAND第1B期示範單位↓↓

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