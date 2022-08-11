NOVO LAND 1B期三房示範單位曝光　連半開放式廚房｜直撃

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，首三輪銷售均告沽清，累售出期數98%的單位。發展商今日（11日）隨即開放NOVO LAND第1B期的兩個示範單位予傳媒參觀，並公布首批價單。而示範單位今午2時即對外開放。



其中連裝修的示範單位，為NOVO LAND第1B期Bergen第1座26樓A1室，實用面積684平方呎，三房一套間隔，採用開放式廚房連玻璃趟門設計，大廳連接23平方呎露台，而主人房則連接16平方呎工作平台。全屋以柔和的粉色作主調，配上天花燈槽及牆上鏡飾點綴，自然舒適。

↓↓NOVO LAND 1B期連裝修示範單位↓↓

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至於另一個為Bergen 3座18樓M室，屬交樓標準示範單位，實用面積303平方呎，一房間隔，採用開放式廚房設計。

↓↓NOVOLAND 1B期交樓標準示範單位↓↓

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NOVO LAND第1B期日前公布樓書，涉800伙，分別由3座住宅大廈組成，標準樓層每層9至17伙，共享三部升降機，全盤單位實用面積由220至1,464平方呎，包括開放式至四房戶型，當中主打一至兩房戶。

項目同時設有140個住宅停車位，預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約十個月。