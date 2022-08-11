美孚新邨商舖拆售最平650萬　呎價9000元起　較去年買入價高七成

資深投資者蔡志忠去年11月夥拍「磁帶大王」陳秉志以4.55億元購入荔枝角美孚新邨一籃子商舖，該批舖位最新推出拆售，入場舖位售價650萬元。

蔡志忠女兒、負責項目策劃的亞洲地產控股董事蔡家莉表示，上述項目首批推出8個舖位，面積413至3,969平方呎，售價由650萬至4,250萬元，呎價由9,000元起。她指出，最平呎價舖位為T23號地舖，租客為基督教播道會，建築面積1,531平方呎，售價1,380萬元，呎價約9,000元；而價錢最低為115號舖位，租客為教育中心，建築面積413呎，售價650萬元。

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去年11月買入呎價僅5335元

蔡家莉指出，目前該公司持有的美孚新邨舖位出租率為100%，近月租約到期的舖位，均錄得約8至10%的租金升幅。她又表示，美孚新邨向來為藍籌屋苑，屋苑有8成或以上的業主已供滿樓，料有一定消費力。此外，她表示，為吸引買家入市買舖，該公司舉辦大抽獎，將向舖位買家及代理送出10両黄金。

翻查資料，蔡志忠去年11月夥拍陳秉志以4.55億元購入荔枝角美孚新邨一籃子商舖，該批物業總樓面逾8.5萬平方呎，平均呎價約5,335元。若以目前舖位最平呎價約9,000元計，也較買入呎價高出逾68%。