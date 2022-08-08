恒隆商場營業額回復至高峰期75%　劉靜雅：通關唔一定能刺激增長

疫情持續兩年多，零售市道走下坡，但恒隆（0101）旗下商場密密吸納日本品牌落戶，成功開拓新客源。恒隆副董事（香港業務總監）劉靜雅接受訪問時表示，旗下商場整體營業額已回復至高峰期的七成半至八成水平，並透露在沒有旅客的情況下，公司亦作出革新、轉型，包括為旗下商場引入藝術、寵物友善（Pet friendly）的元素，以吸引本地消費客群。她又表示，暫不會太期望通關，料通關僅刺激人流「有出有入」，但不一定能帶動營業額出現明顯增長。



恒隆在港擁有7個購物商場，分布在核心區及民生區，另有部分零售樓面，惟過往依賴旅客生意的零售旺區，生意在疫情及封關下無可避免受打撃。恒隆副董事（香港業務總監）劉靜雅表示，香港已有一段長時間沒有旅客，集團旗下商場亦開始革新、轉型，如過去主攻旅客生意的山頂廣場，正是採用此策略，把部分樓面改劃作新型藝術館GO-Museum，並設立各類專區，近月開設有關已故香港漢學家饒宗頤教授的光影畫展。

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山頂廣場營業額「大起大落」

劉靜雅認為，「作為大業主今時今日唔可以再單打獨鬥，無論業主、租戶都要出力吸引消費者。」她指，市場失去來自旅客的消費力，核心區商場表現較波動，如山頂廣場的營業額相對「大起大落」，不過民生區的商場則保持穩定，目前客流量已回到今年1月份、即第五波疫情前的水平。她又指，近一年各區商場的租金跌勢已經喘定，食肆生意亦已重回2018年水平，整體營業額回復至高峰期的七成半至八成水平。

加租非首要考慮 專注帶動營業額

市場憧憬的通關尚未有時間表，劉靜雅預計，明年市況依然正面，但不會太期待通關，旗下商場的部署也暫時不會考慮通關因素。她解釋，「就算通關，市民都可能外出旅行，人流有出有入，通關唔一定刺激營業額出現大增長，可能只會係持平。」前景仍未明朗下，她估計要待2023年疫情放緩，市況才會穩定向上。又指由於不少舖位租約是採用分成制，「直接加租並非（集團）首要考慮」，集團會專注如何帶動商場的營業額。

銅鑼灣松本清巨舖第四季開幕

恒隆旗下商場如牛頭角淘大商場、旺角家樂坊等，近年先後吸納日本連鎖品牌如DONKI、AEON等落戶，而銅鑼灣恒隆中心兩層巨舖早前更獲日本人氣大型藥妝店松本清（Matsumoto Kiyoshi）承租，劉靜雅透露，預計今年第四季開幕，舖位涉及兩層、面積逾1萬平方呎。該舖前身為大型連鎖體育用品店。

至於租用恒隆中心地下四層巨舖、樓面約4.7萬平方呎的舖，由瑞典時裝品牌H&M租用多年，她指目前集團與H&M仍有租約在身，預計未來兩年暫不會遷出。

時裝服飾商戶佔比降至15%

她又透露，目前恒隆旗下商場的租戶組合食肆佔25至30%，超市則佔25%，兩類商戶的佔比維持平穩，不過由於消費力仍未完全恢復，時裝服飾商戶的佔比由20%下降至15%，至於美容保健則佔15%。至於寫字樓方面，劉靜雅表示，近年有不少中小企撤出香港，影響出租率，不過集團旗下寫字樓整體出租率為87%，與去年底相若，當中中環寫字樓（都爹利街一號）出租率80%。