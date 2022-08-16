驗樓｜Wetland Seasons Bay獲97分高分　地板有鬆康Sir教兩招解決

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第二期，近月開始收樓，記者偕資深驗樓師詹濟南徒弟陳智康（康Sir）驗收3A座一個三房單位，實用面積約557平方呎。經康Sir仔細驗收後，單位獲得97分高分，主要扣分為窗戶及地板，但問題僅屬小瑕疵。康Sir更指，與較早前同區同一發展商的Wetland Seasons Park相比，此盤的單位質素更好。



睡房地板有鬆 康Sir：「踩落去有聲」

整體而言，單位交樓質素不俗，廚廁未有發現漏水、電器及媒氣等全部運作正常。主要扣分位為兩間睡房的地板有鬆，康Sir形容「個別（地板）都鬆得幾緊要，踩落去有聲。」他解釋，地板呈輕微鬆動且發出聲響，主要是裝修時地板釘數不足，令地板不夠扎實，如不處理，有機會「愈踩愈鬆」。康Sir建議，可後補加釘或直接在鬆動位置唧膠，問題算是容易解決，不過始終地板有明顯鬆動，故此細項扣分較多。

銅喉包膠太短 或引致漏水

此外，康Sir發現單位外牆的冷氣機散熱器部分銅喉外露，銅喉和包膠輕微分離（見下圖）。他指，正常情況下包膠應完全覆蓋銅喉，避免外露。由於外露喉管表面容易在潮濕天氣下出現倒汗水，若情況持續，有機會滴水至下層單位。

此外，外露喉管同時會影響負責製冷的雪種喉，連同外面空氣一併製冷，不知不覺間提高用電量，加重電費負擔。不過康Sir表示，只要向發展商要求在外露銅喉表面加以包膠圍封便可，問題不難解決。

窗戶手柄連鎖口位有鬆

至於窗戶方面，康Sir測試後發現其中一個手柄有少許鬆動，原屬正常，不過連同鎖口位一同搖動則較不理想，如長期使用施壓，整個門鎖或會因不斷拉扯而掉落。康Sir教路，只要把螺絲蓋面拉出，再輕輕扭緊螺絲位便能解決問題，若日後再出現同類問題，業主可跟上述方法自行解決。

此外，窗下瓷磚有輕微空心，康Sir建議向發展商反映及更換瓷磚便可，避免日後隨時間損耗有機會跌落。

至於大廳外連露台的玻璃門，其中一條門框膠邊有鬆動，康Sir指，稍用力已可直接把整條膠邊拉出，玻璃門或有機會無法緊閉，減弱窗戶防水力，不過康Sir補充，只要膠邊不整條脫落，漏水機會微，並提醒出入時盡量不要拉扯門框膠邊借力，避免膠邊脫落。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。