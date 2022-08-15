太子珠寶鄧鉅明放售田灣冰廠　估值12.5億　下月底截收意向書

有「太子鄧」之稱的太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明，其持有的香港仔田灣興偉冰廠凍房全幢物業，新近委託世邦魏理仕推出市場，並先招收意向書。物業為目前市場上唯一放售的全幢冷藏庫物業，市場就上址的估值高達12.5億元，即每呎估值約6,200元。



鄧鉅明：十多年前斥近1億買入

物業業主鄧鉅明回覆《香港01》表示，近月收到不少買家查詢興偉冰廠凍房，因此推出放售，指放售純粹商業考慮。他又指，物業早於十多年前買入，當時買入價接近1億元，而目前估值已經升至逾12億元，認為升值幅度可觀。被問及若成功賣出，會否把資金轉投其他物業，他則表示暫時未有其他部署。

鄧鉅明新近放售香港仔興偉冰廠凍房全幢物業，估值12.5億元。（資料圖片）

2013年曾以6億沽出 惟交易未能成功

翻查資料，鄧鉅明透過百利香港集團有限公司於2007年以1億元買入上述物業。物業曾於2013年以6億元沽出，不過最終未能完成交易，物業重返鄧鉅明手中。

興偉冰廠凍房位於香港仔田灣海旁道9號，位置臨海，為一幢樓高12層的工業及冷庫物業，總建築面積約200,081平方呎。持牌低溫冷庫位於物業的5樓至11樓，深度冷凍溫度可達-18°C至-23°C；高溫冷庫則位於物業的2樓，可提供製冷溫度達0°C至4°C。4樓為製冰工場，每日最高可生產達400塊工業用大冰塊。

貨物裝卸區位於地下，附有12個大型貨車車位和10個客貨車車位。此外，物業面向香港仔灣的部份可供船隻停泊，方便直接起卸冰塊。物業距離中環及西區海底隧道約7分鐘車程。

興偉冰廠凍房現由單一租戶承租，租戶為冷鏈服務供應商。此外，物業天台已計劃安裝太陽能發電板，料為新買家帶來額外收入。項目同時提供環境、社會和管治（ESG）方面的利益，符合主流企業營運準則及投資策略。

世邦魏理仕執行董事兼資本市場主管甄浚岷表示，現時全港共有79間持牌冷庫，大部分由舊式分層工業大廈改建而成，以及10座全幢持牌凍倉，而興偉冰廠凍房是目前市場上唯一放售的全幢冷庫物業。是次物業的截收意向日期為9月30日中午。

參考凍倉物業過往在市場上較少買賣，不過近年部分基金會買入該類物業改裝增值。如外資基金ESR在2021年5月以18億元向「舖王」鄧成波家族買入葵涌永業街11至19號光輝凍倉，平均呎價5,445元。

而2021年2月，觀塘海濱道177號海裕工業中心半幢業權以5.7億元成交，物業總面積約117,381平方呎，大部份樓面為凍倉，扣除地廠部分，樓上一樓至四樓的成交呎價約3,936元。