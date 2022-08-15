宏安大角咀新盤命名Larchwood　提供187伙　開放式戶202呎起

宏安地產（1243）旗下大角咀洋松街62號重建項目，今日（15日）命名為Larchwood，提供187伙，六成屬開放式間隔。項目最快下周上載樓書，有機會月內開售。發展商指，項目定價將參考旺角區一帶新盤。

Larchwood屬於單幢物業，主要提供開放式戶及一房戶，其中開放式佔114伙，佔全盤約六成，實用面積為202至210平方呎；至於一房戶提供56伙，實用面積250至267平方呎；另項目提供17伙特色戶。基座設有兩層商舖及一層會所，關鍵日期為2024年4月底。

宏安地產執行董事程德韻（中）

關鍵日期2024年4月底 定價參考旺角新盤

宏安地產執行董事程德韻表示，Larchwood最快下周上載樓書，示範單位將籌備完成，盡快開放，不排除本月內開售。項目定價會參考旺角區一帶新盤。她又指，Larchwood為舊契項目，無需申請預售樓花文件，料可短期內推出。

至於系內其他市區重建項目，包括黃大仙、觀塘、鴨脷洲、炮台山項目，預計於2023年至2024年內銷售。

翻查資料，宏安地產於2020年12月透過強拍以底價3.2683億元統一上述項目前身的舊樓業權。樓盤取名Larchwood，靈感來自洋松街的英文名字「Larch」，以此融入及延續延續該區特有文化，加入「wood」木系元素，意味傳承樹木雕琢而成的理想居所，走進都市。