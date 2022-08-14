NOVO LAND 1B期周三首賣188伙 暫收1.1萬票 超額逾60倍
撰文：溫多娜
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新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1B期，首批160伙連同昨日加推的80伙，合共已公布240伙的價單，並敲定於周三（17日）開售188伙，包括180伙以價單形式發售，以及8伙招標發售。
發展商指，截至今天（14日）下午5時，NOVO LAND第1B期累計暫收逾11,000票，以周三首輪銷售價單發售的180個單位計，超額認購逾60倍。
參考周三首輪銷售的價單單位180伙，涵蓋10伙開放式、53伙一房、68伙兩房、43伙三房單位，以及6伙低層特色戶，實用面積253平方呎起，最平折實售價由341.27萬元起。
周三開售當日設兩個時段，A組買家須購入一伙指定三房單位或2至4個指明單位；而B組買家可購入一至兩伙。明晚8時截票。
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NOVO LAND第1B期合共多少伙?
NOVO LAND第1B期涉800伙， 由3座住宅大廈組成 。
NOVO LAND第1B期預計關鍵日期為何?
NOVO LAND第1B期預計關鍵日期為2023年6月。