恒地大埔、大角咀項目各獲批建單幢樓　前粉嶺戲院建17層高住宅

屋宇署6月份批出20份建築圖則，當中包括16項住宅及商住發展、1項商業發展，大部分均為中小型發展項目，如由雅居樂集團（3383）副主席陳卓賢的兒子陳思遠作私人投資的大埔公路─大埔滘段住宅項目，准建住宅及洋房混合發展，總樓面約95,090平方呎。

大埔滘住宅地准建分層住宅及洋房

上述大埔滘段住宅項目，涉及兩幢樓高8至9層分層住宅，5座3層高洋房、以及一幢樓高4層的家庭式住宅樓宇（Single family building）。此地皮為陳思遠於2020年10月以4.51億元投得，用作私人投資。

大埔美新里3號舊樓地盤，項目由恒地持有。（網上圖片）

恒地大埔、大角咀舊樓項目獲批則

此外，同區由恒地（0012）持有的大埔美新里3號舊樓地盤，獲批興建一幢樓高21層的商住樓，住宅樓面約41,386平方呎，商業樓面提供約7,138平方呎。同系的大角咀萬安街16至30號住宅重建項目，獲批興建一幢樓高22層的商住樓，住宅及商業樓面分別約48,140及9,626平方呎，此預計為利奧坊系列的第6期。

另佳明集團（1271）持有的粉嶺聯發街1號前粉嶺戲院重建地盤，准建一幢17層高商住樓，住宅部分約34,338平方呎，商業面積則約1,733平方呎。早前已向城規會遞交重建方案，料提供120伙。

旺角蚊型住宅地暫准建一幢商住樓

至於2020年4月以8,590萬元投得的旺角新填地街及上海街蚊型住宅地亦有新進展。該地盤面積細小，佔地僅2,718平方呎，但仍劃分為A、B兩個地盤發展，是次獲批建築圖則的為上海街445號地盤，准建一幢樓高18層的商住樓，提供3層平台，住宅樓面約11,227平方呎，另設商業面積約1,583平方呎。