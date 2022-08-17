NOVO LAND 1B期開賣　頭籌金融界葉先生700萬買3房　估樓價跌一成

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1B期，今日（17日）首輪開售188伙， 包括價單單位180伙，折實入場價由341.27萬元起，全數折實低於千萬元。項目今午3時開始揀樓，售樓處人流不絕。

有現居於荃灣、從事金融行業的頭籌買家葉先生，斥資逾700萬買入一伙三房單位，他認為單位「抵買」，未決定用途，有機會投資或自住。他又指，睇好該區未來發展，項目擁大型會所及鄰近兆康站、深圳灣口岸等交通基建，方便日後北上工作。

面對本港加息在即，葉先生表示，對其供樓負擔並沒有造成太大影響，他估計未來樓價將仍有一成下調空間，短期難出現反彈，但指自己承受得到。

向隅客鄭小姐900萬買三房自住

另有現居於屯門區的買家鄭小姐，屬自僱人士，因為熟悉該區環境，故早前亦有入票抽NOVO LAND1A期，不過未被抽中。是次成功斥資900萬元買入NOVO LAND 1B期一伙中層三房單位，打算換樓自住。她透露並沒有參考市場上其他新盤。

↓↓售樓現場直撃↓↓

+ 4

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，合共分六期推售。其中，第1A期共提供824伙， 早前完成三輪銷售，早前已完成三輪銷售，累售出815伙、即逾98%單位。。

↓↓NOVO LAND 1B期示範單位↓↓

+ 4