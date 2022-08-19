傑青富商獨立屋網上招租　索價38萬　揭僭建被釘契5年未還原

近日社交平台上出現一則招租帖文，有佔地2萬平方呎的獨立大屋，意向月租76萬元，現大幅劈價一半至每月38萬元招租。帖文標榜大屋鄰近屯門黃金海岸泳灘，提供桑拿室、恆溫泳池及古董室等，並附屋內豪裝相片，引起大量網民留言熱議。原來，此大屋的業主為曾在1995年獲選十大傑出青年、但在亞洲金融風暴破產的商人陳天賜及妻子。大屋在2017年11月被屋宇署「釘契」，涉及5項違例建築工程，包括3幢僭建構建物，相關僭建至今仍未還原。



據由ECrent ECrent 於社交平台發布的帖文資料，列出物業為「獨立三層大屋連花園」，佔地2萬平方呎，屋內設11間套房，另提供多項設施，包括健身室、桑拿室、恆溫泳池及按摩池、古董室。大屋鄰近咖啡灣及英國哈囉國際學校，原價76萬元，現五折出租，適用於作私人會所、領事官邸。

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從帖文的相片可見，獨立屋設有大型草地花園，放置不少歐陸式的椅子及餐桌、戶外鞦韆、沙發吊椅等，尤如置身歐洲。至於屋內亦有豪華裝修及傢俱，特高樓底配上紅色天花及吊燈，牆上有大型掛畫，客廳設有壁爐。飯廳則放置一張可容納10人的長形餐桌，牆身擺放了鹿頭裝飾，甚有古堡氣派。

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業主曾獲傑青 大宅5年前非法佔用官地

翻查資料，上述大屋名為「幹華小築」，業主為曾在1995年獲選十大傑出青年、但在亞洲金融風暴破產的商人陳天賜，及其妻子、已故富商胡兆熾外孫女袁慧明。不過，陳天賜的破產令在2005年已解除。據知，陳與家人同住上述「幹華小築」，大屋在2017年9月進行工程，同年被地政總署發現非法佔用土地，要求立即停止工程及飭令停止佔用官地，涉及官地面積約1.3萬平方呎。

5項違例工程 涉三幢高2至3層構建物

此外，據土地註冊處資料，上述獨立屋在2017年11月已被屋宇署「釘契」，當中涉及在毗鄰處所東北及西北之外牆、處所東南之外牆分別搭建一個3層構建物，而在處所西南之外牆則搭建一個兩層構建物。此外，處所天台上加建一個搭建物，又拆除了低層地下的擋土牆。

建築事務監督2017年時亦發信指，上述建築工程沒有獲得建築事務監督的批准及同意，要求拆除有關建築工程，及把建築工程影響部分恢復原狀。不過，據土地註冊處最新資料顯示，上述「釘契」仍未被解除。

參考地契資料，上述地皮最高只可建25呎，每層不能超過900平方呎，若三層計、即合共面積應約2,700平方呎。據區內代理透露，獨立屋現仍由陳天賜自住，不過業主一直自行負責放租事宜，甚少委託代理。而上述社交平台招租帖文的發布者ECrent ECrent，與陳天賜擔任董事的公司同名。