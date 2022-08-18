NOVO LAND 1B期周日次輪賣383伙　新地雷霆：9月或雙盤齊發

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1B期，昨展開首輪開售，即日沽清單180伙價單單位。新地副董事總經理雷霆今（18日）表示，項目即晚加推第3號價單，涉400伙，整批折實平均呎價14,429元，折實入場價由341.87萬起，明日截止認購登記。

新加推的400伙，戶型包括24伙開放式、130伙一房、170伙兩房，以及76伙三房，實用面積232至708平方呎，折實售價由341.87萬至960.07萬元，折實呎價由13,039元至17,233元，新地指，撇除景觀及樓層因素屬原價加推，按定價計市價逾28億元。

雷霆透露，集團手上有兩至三個現有項目的全新期數正在準備中，9月份有機會「雙盤齊發」。

至於新地代理總經理陳漢麟指，已落實NOVO LAND 1B期周日（21日）次輪發售383伙，明晚8時截止認購登記。383伙之中包括24伙開放式、130伙一房、170伙兩房及59伙三房。

發展商維持最高15%折扣，折實售341.87萬至948.68萬元。最平一伙為第1座5樓G室，實用面積242平方呎，折實售341.87萬元，呎價14,127元。周日同樣設兩個時段，A組買家須購入一伙指定三房單位或兩至四伙指定單位；B組買家可購入一至兩伙。

高層三房1285萬沽創分層新高

陳漢麟又指，今日錄兩宗分層特色單位成交，包括2座22樓A1室，實用面積788平方呎，屬三房套房間隔，成交價1,285萬元，呎價約16,307元，創分層單位成交新高。另一宗為2座17樓A1室，實用面積約787平方呎，成交價為1,255.1萬元，呎價約15,948元。

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