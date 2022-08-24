驗樓｜何文田瀚名獲90分高分　露台深度僅夠「打側坐」

嘉里建設（0683）旗下何文田瀚名，近月開始收樓。記者偕驗樓師鍾智剛（鍾Sir）前往驗收一個低層C單位，屬一房間隔，實用面積約298平方呎，連32平方呎平台。經鍾Sir仔細驗收後，認為單位質素不錯，問題僅屬小瑕疵，總評分達90分高分，惟設計上有兩點或影響住戶使用的方便性。



瀚名位於何文田喇沙利道10號、喇沙小學斜對面，坐擁名校網，周邊環境寧靜。若然由港鐵宋皇臺站步行往瀚名約需逾15分鐘。而毗鄰的太子道西及界限街有多條巴士及專線小巴來往九龍各區。

鋅盤向客廳 可考慮加玻璃分隔

談及交樓質素之前，鍾Sir先點評設計。單位廚房採用開放式設計，但有別於一般新盤，此廚房的鋅盤並非靠牆、而是面向客廳，變相成為廚房與廳堂的「分間」，鍾Sir指，鋅盤面向客廳，且與客廳之間無任何阻隔，使用時產生的水花容易濺到客廳地板。

他建議業主可訂造一個稍高於鋅盤水龍頭的防水櫃，或訂造半高的玻璃屏，以分隔廚房及客廳，防止水花四濺，不過不宜作太大改動，影響單位視野。

此外，是次驗收單位採用隱藏式空調，風口位吹向客廳，美觀但欠缺扇葉擺動功能，鍾Sir指，若空調開啟時間短，業主在廚房下廚或會感到悶熱，建議業主加購風扇吹向廚房，以助降溫。

超窄露台「坐出去飲杯嘢都難」

另一個令鍾Sir搖頭的設計是單位的露台。雖然是次驗收單位屬特色戶型，露台面積有32平方呎，較一般單位大，但實際上整個露台深度僅約26吋，僅夠一成年人站立，雖算不上是「殭屍露台」，但實用性偏低。鍾Sir笑指，「字面（面積）睇好似好大，但用起上嚟唔係咁易用。」

他表示，露台未能容納雙翼晾衣架，若業主想在露台晾曬衣服，或需多購置單桿曬衣架，側晾較大件的男裝衣服。除此之外，露台深度亦不足夠空間放置小型桌椅，住戶如想「坐出去飲杯嘢、chill吓」比較難，即使勉強放置椅子也只能打側坐或盤腿坐。

趟門易夾手 可購膠門塞解決

至於客廳連接露台之間的趟門，鍾Sir發現一安全隱憂，當趟門「開盡」時鉸位與門邊的空隙容易夾手，若然家中有兒童，為安全起見，鍾Sir建議業主到五金店購買膠門塞，把其放在趟門路軌終段，令趟門不能「開盡」，避免開關夾手，「拉少1吋唔會通唔到風嘅」（據設計師量度開門闊度為22吋才足夠令單位徹底通風）。

至於整體交樓質素方面問題不多，多屬小瑕疵，主要是廳區部份牆身不平滑及有污漬，需要扇灰及重髹；浴室座廁對面的牆磚有空鼓，需要更換；睡房門框、封口線崩花、釘孔明顯，需要修補等。就上述單位交樓問題，記者向發展商查詢相關執修時間，截稿前未獲回覆。

【單位其他執修位】

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