CCL按周跌0.82%　創去年1月後新低　料繼續下試2019年低位

中原城市領先指數CCL最新報175.65點，創81周新低（2021年1月低見175.04點），按周跌0.82%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示， CCL連跌5周，是2021年10月後（近42周）以來首見，樓價跌勢未止，繼續向下尋底。

他預料，CCL快將跌破175點，估計將跌穿2021年175.04點，以及2020年174.03點兩個低位。相信短期CCL再下試170點水平，現時與2019年169.95點低位相差5.70點或3.35%。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.53點，創127周新低（2020年3月低見176.34點），按周跌0.93%。CCL（中小型單位）報174.74點，創127周新低（2020年3月低見174.33點），按周跌0.92%。CCL（大型單位）報180.23點，創19周新低（2022年4月低見180.01點），按周跌0.32%。

四區樓價錄三跌一升 港島樓價創128周新低

按地區劃分，四區樓價錄三跌一升。港島CCL_Mass報179.55點，創128周新低（2020年3月低見179.11點），按周跌0.86%，連跌5周共3.20%。九龍CCL_Mass報167.99點，創183周新低（2019年2月低見165.65點），按周跌1.03%，連跌3周共2.96%。

新界東CCL_Mass報187.08點，創81周新低（2021年1月低見186.97點），按周跌2.82%，跌幅200周以來最大。新界西CCL_Mass報167.01點，是近20周以來第三低，按周升0.45%，連升2周共1.03%。

CCL與2019年低位僅相差3.35%

以本周指數與2019年各自低位計，CCL相差5.70點或3.35%，CCL Mass相差5.67點或3.32%，CCL（中小型單位）相差5.29點或3.12%，CCL（大型單位）相差8.87點或5.17%。

港島CCL_Mass相差3.46點或1.97%，九龍CCL_Mass相差2.34點或1.41%，新界東CCL_Mass相差10.82點或6.14%，新界西CCL_Mass相差12.99點或8.43%。