新地掃管笏「V」型地皮申建8幢分層住宅　提供1551伙

屯門掃管笏再有發展商部署發展逾千伙大型住宅新盤。據城規會資料，新地（0016）就掃管笏一幅地皮申建興建8幢分層住宅，提供1,551伙。

上述申請地點位於屯門掃管笏丈量約份第374約多個地段及毗連政府土地，該地皮位於住宅屋苑愛琴海岸的北面，地皮形狀呈「V」型。該地皮面積約23.69萬平方呎，當中政府土地佔11.12萬平方呎。

申請人擬以地積比率2.4倍發展，擬興建8幢樓高17至21層的住宅大廈，總樓面約56.86萬平方呎，涉及1,551伙，預計容納人口約4,033名。該8幢分層住宅高度將不多於主水平基準上85米。此外，項目擬建兩幢1層高非住用物業。

申請人：已獲得範圍內全部私人土地業權

申請人表示，與現時大綱圖的發展限制相比，上述方案可將住宅單位數目由839個增加至1,551個，增幅約八成半。又指申請人已獲得申請地點內的全部私人土地業權， 同時亦已向地政總署提交換地申請，有利項目可以適時完成，並有助增加房屋供應。

屯門綠化地擬建單幢樓 涉224伙

此外，另有財團就屯門青山公路-青山灣段430號一幅綠化地，申請興建單幢樓，提供224伙。該綠化地皮位於屯門青山公路-青山灣段430號（屏山內地段6號），位於屯門市廣場第一期的東北面，地盤面積19,806平方呎，料地積比率6倍發展單幢樓，提供224伙，項目住宅樓面約116,698平方呎。