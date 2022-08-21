7月港島甲廈空置率10.27%創新高　灣仔區最嚴峻

港島區指標商廈租務氣氛偏軟，中原（工商舖）資料顯示，整體指標商廈空置率持續上升，7月份錄得約10.27%，比上月遞增0.22個百分點，再創記錄以來新高。當中，中環及金鐘區表現仍見疲弱，空置率均較6月份有所上升。中原（工商舖）認為，雖然7月份港島區指標商廈空置情況不理想，但本港正式實施「3+4」入境隔離政策後，來港限制相對放寬，預料吸引更多商務人士來港，加快經濟活動，預計未來數月指標商廈空置有望慢慢改善。

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，據統計，7月份港島區整體甲廈空置率錄得約10.27%，對比6月份上漲約0.22個百分點，創該行自2006年以來最高記錄，按年比較亦上升0.25個百分點。

按地區分析，五大核心商業區中，有四區指標商廈空置率均錄得升幅，當中中環7月份甲廈空置率為9.30%，按月增加0.30個百分點，比去年同期更大幅上升兩個百分點。升幅第二大的為金鐘區，空置率由6月約8.52%上升0.25個百分點至約8.77%，按年同期相比，則回落0.64個百分點。

近日金鐘指標商廈先後錄得租務成交，如甲廈力寶中心1座中層06室，面積約2,100平方呎，成交呎租僅約42元，較舊呎租約53元低逾兩成。

灣仔空置率12.35%為五區之冠

蔡德寶續稱，上環區空置率按月增幅為五區中最高，遞增0.53個百分點至最新約10.79%，按年亦上升0.41個百分點。唯一錄得空置率回落的地區為灣仔，不過，其空置率則為五區之冠，7月份錄約12.35%，按月減少0.33個百分點，較去年同期亦改善0.60個百分點。

蔡德寶認為，香港長時間實施封關措施，令本港與內地及外國商業活動交流銳減，中、外資企業人員來港受限，拖累商廈市場租務走勢。最新港府宣佈落實「3+4」入境隔離措施，即將原定的7天酒店隔離簡化為3天酒店檢疫，另加4天家居監察，並可有限度外出，此舉將對商廈市場會帶來正面幫助。

他相信，來港過程簡化，將大大提升商務旅客來港意欲，對香港及外地經濟來往有正面推動力，預測未來數月寫字樓租務市場可望有起色。