NOVO LAND 1B期加推125伙　折實均價1.47萬　最平售348萬起

新地（0016）屯門NOVO LAND第1B期，昨日展開次輪銷售383伙，市場消息指，即日沽出371伙或97%單位，發展商今日（22日）隨即推出4號價單，合共125伙，折實平均呎價為14,780元。折實售價由348.07萬至982萬元，折實平均呎價為13,005元至16,944元。

雷霆：準買家早已有加息心理準備

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND銷情持續火熱，接近沽清，今日加推單位很大機會在本周末展開尾輪銷售，另下周初將交代9月份「雙盤齊發」的部署。被問及會否擔心下月加P（最優惠利率），雷霆認為準買家早已有心理準備，所以不必擔心。

新加推的125伙，包括7伙開放式、40伙一房、53伙兩房以及25伙三房單位，新地代理總經理陳漢麟表示，是次價單的平均呎價輕微上調1%至2%，主要因為該批單位屬優質盤，望泳池景及開揚景觀、亦包括高層戶。而1、2號價單餘下的60個單位，同樣有1%至2%提價幅度。

參考NOVO LAND第1B期於8月11日公布的首張價單160伙，折實平均呎價13,998元，今張價單較之高約5%。

↓↓NOVO LAND 1B期周日銷售場面↓↓