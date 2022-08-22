青衣開放式公屋月租8000元　呎租37元　代理：呎租係貴㗎｜多相

青衣新盤落成，拉高同區公屋租金水平。青衣邨一伙開放式迷你戶，新近以8,000元租出，呎租較同區大型屋苑高一至兩成。據市場消息指，青衣青衣邨宜逸樓低層4室，實用面積217平方呎，屬於開放式間隔，單位新近以8,000元租出，呎租約37元。從相片可見，單位設梗廚，配有少量傢俬。

同區新盤納米戶 月租動輒逾萬元

中原地產分行經理李子清解釋，青衣區內一向較少細單位供應，不論居屋或私樓，主要租盤以兩房、三房為主。不過，隨著區內兩個新盤明翹匯及薈藍落成，一房戶供應增多，但月租動輒逾萬元。如薈藍一伙實用面積203平方呎的開放式戶，早前錄預租，月租由1.1萬至1.2萬元，個別呎租近56元，呎租計，不單媲美市區豪宅，更大幅拋離青衣邨細戶逾五成。

↓↓青衣邨成租單位直撃↓↓

再參考同區二手私樓租金，如同區大型屋藍澄灣及灝景灣，近期呎租分別為28元及33元，較上述青衣邨低一至兩成，但由於兩屋苑的單位呎數較大，面積至少450至500餘平方呎起，故一般月租由1.3萬至1.7萬元起步。

少有補地價公屋出租 代理：「呎租係貴㗎」

李子清指，區內少有補地價的公屋出租，上址已連基本裝修及傢俬，故有較大競爭力，惟他亦形容「呎租係貴㗎」。據悉，上址業主早於2011年以55萬元（已補地價）買入，若以當年買入價及現時租金計算，估計業主現有17厘租金回報。