NOVO LAND 1B期周六賣170伙　主打一至兩房　另招標18伙

新地（0016）屯門NOVO LAND第1B期，落實本周六（27日）展開第三輪銷售，涉及188伙。 其中，以價單形式銷售170伙，其餘18伙則以招標形式出售。並於本周四（25日）晚上8時截止認購登記，周五進行抽籤。

新地代理總經理陳漢麟今（23日）表示，該批170伙價單單位，市值超過11億元。當中，包括12伙開放式戶，63伙一房戶，77伙兩房戶，14伙三房戶及4伙平台特色戶。

新地雷霆及陳漢麟。

當日售樓於九龍站環球貿易廣場（ICC）進行，設兩個時段，A組買家須購入一伙指定三房單位或兩至四伙指定單位；B組買家可購入一至兩伙。

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，合共分六期推售。現時開售的第1B期，涉800伙，由3座住宅大廈組成，全盤單位實用面積由220至1,464平方呎，包括開放式至四房戶型，並設有140個住宅停車位。

↓↓NOVO LAND 1B期次輪銷售場面↓↓