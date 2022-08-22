屯門飛揚推「120PLUS」付款計劃　最高獲25萬供樓利息津貼

長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門飛揚第一期，本月初推出一批山景單位，至今已售出68伙，套現逾3億元，截至昨天項目累售出191伙，套現約10億元。發展商今日（22日）更新價單1至4號，並推出「120PLUS」付款計劃，適用於56伙，本周五（26日）起可獲最多樓價17%的折扣，亦可延遲付清成交金額及享有回贈。

楊桂玲：加P實際影響沒有想像中誇張

長江實業高級營業經理楊桂玲表示，是次全新付款計劃主要針對既要租樓、又要供樓的買家，令其有更靈活的財務安排。被問及本港最快9月加P（最優惠利率）會否影響買家購買力，楊桂玲指，買家非常關注息口走向，亦「心中有數」，當然部分買家會較過往更審慎考慮置業，但加P的實際影響沒有想像中誇張。

租金津貼回贈最多20萬

據新的付款計劃，若買家於簽訂臨時買賣合約後105天內，繳付成交金額5%再加付訂金，便可行使延遲付清成交金額的權利。如在行使權利後於時限內繳付成交金額餘款，將享有「租金津貼回贈」優惠。其中，一房為8萬元、兩房為12萬元、三房為20萬元，可直接用作支付成交金額的餘款。

若買方沒有行使延遲付清成交金額權利，並於簽訂臨時買賣合約後120天內繳付成交金額餘款，可享「供樓利息津貼回贈」優惠，一房為10萬元、兩房為15萬元、三房為25萬元，可直接用作支付成交金額餘款。