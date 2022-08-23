全港最貴居屋驚現蝕讓　富強苑兩房4年輸35萬｜單位直撃

再有居屋王失守！繼大角咀富榮花園單位跌穿「五球」後，全港最貴居屋造價紀錄保持者樂富富強苑亦出現蝕讓，有雅裝兩房戶剛以495萬元易手，四年半帳面蝕35萬元。

富誠地產營業董事林栢榮表示，該富強苑C座富康閣極低層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，外望樓景，原叫價515萬元放售，近日減至495萬元連地價沽出，減幅約4%，成交呎價12,344元。

↓↓富強苑成交單位直撃↓↓

業主睇淡後市 寧止蝕離場

原業主於2018年初以530萬元連地價買入單位，據知因睇淡後市，見一手價貼市二手，寧願止蝕，沽貨離場，持貨至今約四年半，現帳面蝕約35萬元，期內貶值約6.6%，連同使費料實蝕逾60萬元。從相片可見，單位內連簡單裝修。

樂富富強苑於1995年入伙，樓齡約二十七年，屢次創新高價，現時仍為全港「居屋王」的紀錄保持者。屋苑E座富逸閣高層4室，面積645平方呎、三房，去年5月份以1,100萬元連地價成交，貴絕全港居屋，較鰂魚涌康山花園三房1,088萬元紀錄更高。

臨近加息、加上一手盤低開，近期二手造價回落，居屋亦難倖免。參考另一居屋王大角咀富榮花園一伙未補地價兩房戶，日前僅以約463.8萬元易手，為屋苑近兩年半以來首度造價跌穿「5字頭」。