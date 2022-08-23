啟德MIAMI QUAY I 本周公布樓書　最快下周開價

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德承豐道23號MIAMI QUAY I 今日（23日）公布最新部署。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目最快本周內上載樓書，預料下星期公布首張價單，及後隨即對外開放示範單位。

黃光耀指，項目定價將參考其他臨海項目，並會以貼市價推盤，期望項目可帶動中上價單位成交。另外，同系啟德MONACO MARINI 至今暫沽出316伙、套現約40億元。

後市方面，黃光耀認為，8月一手樓暫錄約1,800宗，市況屬理想。他預料本港樓市下半年將會以一手樓作主導，樓價將窄幅上落，加息等不利因素亦已被市場消化。他又指，雖然本港未來三至四年有逾9萬伙一手單位供應，但平均每年亦只約有兩萬伙，認為市場仍有空間吸納，加上仍存在疫情等不明確因素，相信落成量仍存在一定變數。

MIAMI QUAY分兩期發展，合共1,219伙，兩期均已獲批預售樓花同意書，預計落成日期同為2023年8月。當中MIAMI QUAY I 提供648伙，戶型涵蓋開放式至三房戶，兩房單位約佔一半，一房單位約佔三成。以標準單位計，實用面積由約250至710平方呎。

MIAMI QUAY 設有佔地約7.5萬平方呎會所及園林區，當中包括逾3萬平方呎的臨海會所，以及逾4.5萬平方呎園林區。會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，會所設有二十四小時健身中心，配備不同種類的健身器材，包括，VR 電單車模擬器，以及設有實況互動划艇機兼播放Miami實景的巨型屏幕。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈則表示，會所分別設有50米及25米室外及室內游泳池，同時配備三個宴會廳，其中一個可供煮食用途，以滿足住戶不同需求。