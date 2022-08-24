新地古洞南地皮申建2589伙　較舊方案增六成　規劃署不反對

新地（0016）今年1月份就上水古洞南鄰近洋房屋苑天巒的地皮，向城規會申請住宅發展，涉及14幢分層住宅，提供2,589伙，較2019年獲批方案增加約1,016伙或64%。規劃署對該方案不予反對，申請將在本周五（26日）由城規會審議，料有機會「開綠燈」獲通過。

規劃署認為，該用地擬作綜合住宅發展用途，提供休憩用地及社會福利等設施配套，大致符合該地帶的規劃意向。而申請人要求放寬的地積比率及高度限制幅度較少，屬可接受範圍。

2008年曾獲批建90座洋房

資料顯示，地皮早在2008年獲城規會批准興建90座洋房，及後在2019年獲批建12幢分層住宅，提供1,573伙。

上述發展地點為上水古洞南丈量約份第92約地段第2579號，鄰近私人屋苑天巒、翡翠園、御林皇府，地盤面積約404,303平方呎，擬作綜合發展並略為放寬地積比率和高度限制。

而最新方案擬興建12幢不多於21層的住宅大廈，以及兩幢20層高的綜合用途建築物，共提供2,589伙，涉及住宅樓面121.29萬平方呎。同時擬建5幢樓高兩層的非住宅建築物，涉及23,681平方呎，而停車位則有588個。

發展商遞交方案時指，項目舊方案被城規會指平均單位面積可能較大，因此新方案縮減每伙面積，項目單位數量增加約1,000伙，同時也申請略為放寬樓宇高度制6.5米。又指，由於項目四周共有一個不合格規格的購物設施，因此建議在項目內提供一個約10,764平方呎的商業樓面，以滿足居民及周邊市民需要。