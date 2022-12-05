銀行女為同居試婚　與男友780萬購何文田一房　收樓後卻有一煩惱

不少港人也糾結應該先結婚才置業、還是先上車、「有樓揸手」才結婚？80後從事銀行業的陳小姐與男友已有結婚共識，並於今年5月斥約780萬元買入何文田新盤一房單位，決定先同居試婚，嘗試二人世界的生活。陳小姐直言供樓負擔不算沉重，也不介意單位面積細少，不過收樓後卻有一點令她甚感煩惱。



見樓價稍回落 入市為同居試婚

陳小姐本身與家人同住，因與男友同有結婚的打算，雙方決定在婚前先同居，嘗試共同生活相處。眼見今年第五波疫情爆發後，樓價稍稍回落，陳小姐4月份開始睇樓，初時物色二手物業，及後輾轉參觀了當時剛落成交樓的新盤何文田瀚名，見周邊環境清幽，且鄰近九龍城，算靜中帶旺，遂與男友斥資780萬元買入瀚名一個一房單位，面積約298平方呎。

陳小姐計劃與男友同居試婚，斥約780萬元買入瀚名一房單位。（盧翊銘攝）

陳小姐指，她從小居於九龍東，亦曾於九龍城上學，對該區十分熟悉，其家人現在仍居於九龍東，為了住近娘家方便照應，遂選擇了位於喇沙利道的瀚名。是次入市首期約一成、即涉約78萬元，月供約2.6萬元，預計供足三十年。她透露，首期主要由較她年長七年的男友支付，每月供款則二人共同分擔。

月供約2.6萬 為沒有車位煩惱

陳小姐與男友均從事銀行業，月入各約有6至7萬元，現金流尚算鬆動，是次承造九成按揭，陳小姐直言供樓負擔不算太大。其實二人手持的資金可選擇面積較大的單位，但考慮到首期及往後供樓開支負擔相對沉重，便打消了念頭，寧願先從一房單位入手。

雖然單位面積不足300平方呎，陳小姐直言「無所謂」，「只要夠兩個人住就得，都係住住先嘅啫。」她解釋，將來若與男友結婚並生兒育女，一定會再換樓。

接受了居住空間，陳小姐卻因為屋苑的車位不足而感到煩惱。原來瀚名的住宅單位有73個，但屋苑車位只有19個，即平均每四戶爭一個車位，而且屋苑的車位是優先售予大單位的住戶，附近亦沒有公眾停車場，陳小姐無奈說道，「唯有靠附近錶位解燃眉之急。」

不考慮移民 但鼓勵下一代往外闖

近年不少港人賣樓移民，陳小姐卻選擇淡市下上車置業，她說，明白港人為何有移民的打算，但自己會以家人作為首要考慮。她續指，家人在港生活多年，早已在港落地生根，自己亦割捨不下，故不會考慮移民，即使將來育有兒女，考慮到原生家庭，她亦不會選擇舉家移民。

曾在澳洲留學的她，回港定居有約十年，她認為外國與香港「各有各好」，「外國地大物博、空間寬敞，相對住得舒服，反觀香港居住空間狹小，但出入方便得多，周邊生活配套都好完善，各有千秋啦。」陳小姐續分享道，自己當年選擇回港是因為捨不得與家人分開太久，故日後即使「有仔女都唔會移民」。不過，她表示在經濟能力容許的情況下，會鼓勵下一代往外闖，像自己一樣到海外留學，既可以擴闊眼界，亦能學習獨立。

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