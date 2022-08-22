短炒街舖｜李根興2700萬沽英皇道地舖　十個月速賺35%

港島區錄舖位錄短炒個案，投資者持貨不足一年易手，帳面升值超過三成。盛滙商舖基金去年10月買入的鰂魚涌英皇道地舖，最新以2,700萬元沽出，持貨十個月升值35%，帳面獲利「七球」。若計及入市稅款及買賣佣金等支出，扣除後料基金仍實賺約578萬元。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，上述最新賣出的舖位為英皇道993號得利樓地下15號舖，面積約960平方呎，設入則閣樓約820平方呎。舖位早前叫價3,500萬元，近月降價至3,000萬元，最終再獲買家洽購，並以2,700萬元沽出。

不過資料顯示，舖位於去年10月份由李根興以「蝕讓價」買入，當時買入價2,000萬元，上一手業主需要帳面蝕6.5%或138.8萬元。

舖位現由燒味連鎖店以每月約8萬元租用，租約期由2022年4月至2025年3月，新買家料享租金回報約3.55厘。據悉，新買家入市主要看中舖位鄰近周邊由太古（1972）發展的商業區，加上舖位獲民生食肆租用，租金回報相對穩定。

李根興：下半年核心舖價回升最多8%

李根興則表示，市場進入加息周期，將影響所有物業，但估計對樓市影響遠大於舖市。他又指，「商舖最緊要做到生意」，只要政府決定通關或減少防疫限制，便能推動舖市，而且買舖者一般實力較雄厚，料加息對供樓負擔較敏感的基層影響較大。

他又指，海外或台灣抵港人士酒店檢疫日數改為「3+4」，反映距離落實通關愈來愈近，預計部分樓市資金或會轉流入舖市。他預料，下半年整體舖市租金回升3％至5%；核心舖價已「跌得好殘」，下半年應回升5％至8%，民生舖售價則上升3％至5%。