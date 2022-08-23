吉野家勁敵｜日本牛丼連鎖店Sukiya再擴充　38萬落戶莊士敦道舖

零售市道未見大改善，市區巨舖續分拆出租。原由允記體育租用並開設ADIDAS專門店的灣仔莊士敦道近4,000呎地舖，新近分拆為四個舖位出租，其中兩個舖位獲食肆以每月約38萬元一併承租。新租戶為主打平價牛肉飯的日本牛丼連鎖店「すき家」Sukiya（食其家）。



月賣1.3萬碗牛丼才夠交租

上述租賃成交為灣仔莊士敦道138號地下1及2號舖，獲ZENSHO HONG KONG CO.,LIMITED承租，月租約38萬元，租約期3年，隨後可續租兩年。租戶為「すき家」Sukiya在港開設的公司，其董事包括松崎悟史，即為Sukiya的董事長。舖位面積約1,502平方呎，平均呎租約253元。

假設以Sukiya一碗招牌牛丼售價29元計，每月需售賣1.31萬碗或每日售437碗才夠交租。

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Sukiya售平民丼飯 在港擁5間分店

Sukiya 早於80年代在日本神奈川成立，主力售賣平價丼物及日式咖喱飯，為日本三大牛肉飯之一，與吉野家、松屋食品並稱為「牛丼御三家」。三年前Sukiya開始攻港大計，當時被外界稱為是進駐香港多時的吉野家勁敵。

資料顯示，Sukiya在2019年7月宣布進駐香港，以月租22萬元租用旺角亞皆老街31號地舖作為首個據點，於2019年12月開幕，當時吸引長長的人龍。及後在2020年4月又以每月約25萬元租用油麻地彌敦道560號譽發廣場地舖。而上述灣仔莊士敦道最新分店，料為Sukiya的第三間街舖。

Sukiya在住宅區亦有租用商場舖，包括紅磡黃埔天地時尚坊及將軍澳TKO Spot，將軍澳分店於今年8月份才開幕，計及剛承租的灣仔新舖，集團三年間已在港設5間分店。

投資者張實來持有 分拆前ADIDAS專門店

上述最新由Sukiya租用的灣仔莊士敦道舖位，連同3及4號舖，合共面積約2,831平方呎，原由允記體育於2016年起租用開設ADIDAS專門店，當時月租約63萬元，平均呎租約222元。

而上述整個舖位由投資者張實來持有，於2022年1月以約2.75億元購入。中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，鑑於疫情反覆，業主近月將舖位分拆出租，以迎合更多不同類別的租戶，現毗鄰的莊士敦道138號地下3及4號舖，仍在待租，面積約1,329平方呎，設來去水位，可作餐飲用途，意向月租約40萬元。

他又指，若成功租出3及4號舖，連同是次租賃成交，業主料可享總租金收入約78萬元，較未分拆舖位時升值約23.8%，回報可達3.4厘。