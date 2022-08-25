年內24個全新盤涉9206伙　售出率僅63.4%　三房銷情最慘烈

受疫情影響，今年新盤銷情相對以往慢熱。據美聯物業房地產數據及研究中心統計，本年截至8月24日止，一手市場推出24個全新盤，涉及單位總數達9,206伙，當中共售出5,836伙，以各新盤售出單位佔該項目單位總數計算，售出率約63.4%。按戶型計算，三房戶售出率不足45%，為銷情最差的戶型。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，若以本年迄今登場的24個全新盤的間隔劃分，兩房單位供應為3,765伙，為各間隔之中最多，縱然如此，兩房單位售出量達2,891伙，售出率為76.8%，為各間隔中表現最突出。

兩房表現最佳 售出率近77%

其次是一房單位，期內售出1,750伙，售出率約58.5%；開放式單位售出率約56.9%，僅次於一房單位，期內售出463伙；三房或以上單位售出率約44.8%，為眾間隔之中最低。

新界盤貼市價推售 銷情優於市區

他又指，若將年內24個全新盤售出的5,836個單位按市區及新界區劃分，當中，新界區售出的單位佔4,137伙，售出率約79.7%；反觀，市區港島及九龍區（包括將軍澳）售出單位1,699伙，售出率約42.3%，可見新界區表現更佳。

當中原因是新界區未來供應較多，發展商一般以「貼市價」策略推售，近期有項目甚至低於市價開售，銷售理想，帶動區內售出量及售出率遠高於市區。

全新盤數量大減25%

此外，截至8月24日止，市場推出的24個全新盤，涉及單位總數達9,206伙，相比去年同期推出的32個全新盤、涉約10,864伙，分別按年減少約25%及約15.3%，主要因為今年受第五波疫情影響，社交距離措施一度收緊，推盤步伐一度停頓，致推盤量未及去年同期。