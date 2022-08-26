CCL按周跌0.58%　料短期下試170點　九龍區樓價迫近2019年低位

中原城市領先指數CCL最新報174.62點，創128周新低（2020年3月低見174.03點），按周跌0.58%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL連跌6周，是2019年10月後（近147周）以來首見，樓價跌勢未止，預料短期目標下試170點，將重返2019年初時的水平。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.09點，創180周新低（2019年3月低見175.38點），按周跌0.25%。CCL（中小型單位）報174.24點，創180周新低（2019年3月低見173.32點），按周跌0.28%。CCL（大型單位）報176.59點，創75周新低（中2021年3月低見176.22點），按周跌2.02%。

新界西樓價連升三周

按地區劃分，四區樓價錄三跌一升。九龍CCL_Mass最新報166.53點，創184周新低（2019年2月低見165.65點），按周跌0.87%，連跌4周共3.81%。新界東CCL_Mass報183.81點，創181周新低（2019年3月低見182.71點），按周跌1.75%，連跌2周共4.52%。港島CCL_Mass報181.42點，按周升1.04%，連跌5周後反彈，上周指數創128周新低。

另外，新界西樓價因屯門NOVO LAND熱賣，期間新界西樓價連升3周共1.23%。新界西CCL_Mass報167.34點，按周升0.20%。