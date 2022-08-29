新盤周末錄190宗成交　NOVO LAND佔91%　利奧坊．壹隅連沽7伙

周末再有大型新盤進行第三輪銷售，令一手交投量維持逾百宗水平，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（27、28）兩日一手暫錄約190宗成交，較對上一個周末的390宗，回落約51%。當中屯門NOVO LAND第1B期第三輪銷售沽173伙，佔周末成交量的91%。



新地（0016）屯門NOVO LAND第1B期，周六（27）進行第三輪銷售，170伙價單單位即日售罄，另招標沽出3伙，單日套現近10.25億元，成交價由359.36萬至976.8萬元。發展商指，NOVO LAND第1A、第1B期已累沽出1,538伙，佔兩期單位總數95%，套現逾94億元。,而NOVO LAND第2期有望今年底推出應市。

NOVO LAND短短約一個月，已推出兩期銷售，並累沽出1,538伙。

另外，恒地（0012）旗下大角咀利奧坊．壹隅，周末亦沽出7伙 ，涉及單位實用面積均為264及268平方呎，同屬一房間隔，成交價550.14萬至633.41萬元，合共套現約4,120.39萬元。

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作的日出康城凱柏峰系列，亦再錄兩宗成交。當中包括凱柏峰 I 第1A座51樓F室，實用面積為459平方呎，兩房間隔，成交價為927.1萬元，呎價約20,198元。

利奧坊．壹隅周末再沽出7伙。

豪宅市場有價有市，由嘉里建設（0683）發展的筆架山緹山，周末再新增一宗成交。招標沽出第1座2樓B室分層大宅，實用面積為1,699平方呎，屬三房三套間隔，成交價為7,029萬元，連一個住宅車位，呎價約41,376元。

長實（1113）旗下沙田九肚麗坪路名日．九肚山沽出一伙，為第1座6樓B室，實用面積1,053平方呎，屬三房間隔，成交價為1,966.1萬元，呎價約18,671元。