長沙灣睿峰再爆12宗撻訂　劃一遭發展商沒收5%訂金　涉資564萬

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰）。部分買家採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭、即90%一按，惟項目轉讓後只獲發展商提供80%一按，部份買家在期限內無法上會。

鼎珮集團今（26日）公布，有12個單位因個別原因未能於合約要求的期限內完成交易，當中有6位買家無法聯絡或沒有進一步意圖完成交易，以及6位買家已向發展商表明了意向不會繼續完成單位餘下之交易程序。發展商表示，在秉持合約精神及尊重法律的原則下，已於今天行使買賣合約下的權利終止有關交易並向有關買方發信終止通知書，同時買家亦可恢復首置客身份。

買家無法聯絡、表明不完成交易 各佔一半

而相關的單位已於同日暫停銷售，以便日後再作計劃。就是次發出的終止通知書，買賣雙方簽訂的買賣合約完全遵從地政總署要求，其中相關條款列明，賣方如因買方未能履行責任而行使買賣合約權利終止有關交易，賣方只可沒收臨時訂金（即成交價的5%）。

據成交紀錄冊資料，上述12伙單位成交價介乎580.1萬至1,154.7萬元，總成交價約1.129億元。以殺訂樓價5%計算，總殺訂金額約564.81萬元。

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上月21伙撻訂 沒收訂金883萬

事實上，發展商在7月12日已表示，有34個單位由於各種原因，最終未有於合約要求的期限內完成交易。當中有21個單位買家，因無法聯絡、或沒有申請發展商按揭計劃、或沒有發展商按揭、或已表明不會完成交易的意向之單位，當時已向有關買方發信中止通知書。

而該21個單位戶型為開放式至兩房間隔，​實用面積224至517平方呎，成交日期介乎2020年4月至12月，全數已簽署正式買賣合約，選用建築期付款，成交金額介乎562.2萬至1,213.8萬元，總成交金額約1.77億元，惟全數於7月12日列為終止交易，一律遭沒收5%訂金，涉及殺訂金額由28.1萬至60.7萬元，料眾買家合共損失逾883.3萬元訂金。

發展商近兩個月共殺訂逾1400萬

合計睿峰近兩個月、兩次大規模的撻訂情況，合共錄得33宗個案，總殺訂金額高達1,448萬元。