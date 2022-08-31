海港城首三季逾70家新店開業　包括全港最大DIOR旗艦店

尖沙咀海港城今（31日）公布，今年首三季有超過70家新店於商場開業，包括全港最大DIOR廣東道旗艦店。而今年全年計，預計商場共有近100家新店進駐。

海港城指，商場近年不斷推出優惠活動刺激循環消費，並配合多個不同主題的活動、積極與品牌合作舉辦各類展覽，提高消費者購物、飲食及娛樂體驗。今年1月至8月期內海港城周末及假日人流及車流，相比2021年同期平均錄得10%增長。

周末假日人流、車流按年升一成

今年海港城獲不少品牌進駐、開設全新旗艦店，包括横跨兩層、面積近萬呎的DIOR全港最大旗艦店、Miu Miu全新概念精品店目前亦已在廣東道開業。而時裝店CASA LOEWE亦在年內於海港城開設佔地超過5,000平方呎、涉兩層的全港唯一商店。

另外兩個國際頂級奢侈品牌Piaget及Van Cleef & Arpels亦將於今年稍後及明年初於廣東道開幕。

年內已引入10家全特色餐飲

海港城又指，隨著更多知名品牌進駐海港城或擴充營業、政府縮減旅客檢疫期，相信更多旅客將陸續來港，進一步帶動人流及消費。

至於飲食行業方面，目前海港城設有逾90家食肆，遍布商場不同區域。由2022年1月至今，商場已引入近10家全新海外及本地特色餐飲店，更多餐廳及期間限定店亦將陸續登場或擴遷。