年初離港外籍機師　簽授權書委託友人賣東涌樓　三年慘蝕170萬

二手樓價持續下滑，有急於賣樓的機組人員蝕讓沽貨。一名今年初已離開香港的外籍機師，新近以1,150萬元沽出東涌昇薈中層戶，不僅低市價約5%，更較三年前買入價帳面貶值一球，料實輸約170萬元。

3月份包SSD放盤 叫價1360萬

中原地產分行市務經理張奇瑋表示，上述成交為昇薈9座中層B室，實用面積1,033平方呎，採三房套房連儲物室間隔，望內園景。原業主為一名外籍機師，今年初已搬離香港，隨後簽下授權書，委託在港友人負責放售事宜，並今年3月份、第五波疫情最嚴竣時期，以1,360萬元包額外印花稅（SSD）放盤，不過一直未獲承接。

↓↓昇薈成交單位景觀相片↓↓

直至8月份單位的SSD鬆綁，隨即調整售價至1,240萬元放售，新近經議價後，終以1,150萬元沽出，成交呎價11,133元，較市價低約5%。張奇瑋指，近兩年同類型單位的成交價，普遍介乎1,200萬至1,400萬元，過往甚少業主願意劈價。

新買家為區內租客 趁樓價回落趕入市

張奇瑋又指，新買家為區內租客，眼見加息及疫情反彈影響，近期樓價持續回落，於是把握機會上車置業，因鍾情昇薈樓齡新，間隔實用，且上址減價幅度吸引，故決定承接。

據了解，原業主於2019年8月以1,250萬元買入上述單位，持貨滿三年，現帳面蝕100萬元或8%。若計及三年前買入的稅款約46.87萬元，以及買賣兩次的佣金支出共24萬元，實蝕金額合共逾170萬元。