荃灣中心大兩房僅售406萬　較高位挫15%　平過細兩房｜單位直擊

近月樓市下滑，新界區湧現平價盤。上車屋苑荃灣中心日前錄得一宗「大兩房」易手個案，成交價僅406萬元，創屋苑今年同類戶型新低紀錄。

中原地產分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣中心5座中層G室，實用面積380平方呎，屬兩房間隔，座向南面，裝修企理，景觀開揚。單位今年6月原叫價500萬元，7月減價至470萬元，最終以406萬元沽出，累減94萬或19%，呎價10,684元。

↓↓荃灣中心成交單位↓↓

他又指，荃灣中心近日錄得另外兩宗成交，均屬「細兩房」單位，面積同為324平方呎，造價分別為418萬元及430萬元，反映是次「大兩房」造價比「細兩房」更平。至於同類型、實用面積380平方呎「大兩房」單位，今年造價曾高見480萬元，近期亦錄約430萬元成交，反映是次最新成交屬今年新低價。

近月細兩房成交價介乎418萬至430萬

余仲平又表示，上述成交單位買家屬外區租客，見近期樓價明顯回落，把握機會上車。原業主則於2003年4月以66萬元低價購入上址，因早年買入價相宜，故肯加大減價幅度，以加快沽貨，現轉售帳面獲利340萬元，單位十九年間升值約5.2倍。

荃灣區8月錄得約59宗二手買賣成交，連續三個月少於100宗，亦創今年單月最低紀錄。上車屋苑之一的荃灣中心，8月僅錄得3宗買賣，大兩房成交價下跌至400萬元邊緣。