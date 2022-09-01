啟德跑道區兩地擬保留作商業用途　規劃署不接納反對意見

城規會早前修訂《啟德分區計畫大綱圖》，擬將5幅啟德商業地改劃為住宅地，涉6,000伙住宅單位，遭地產建設商會（地建會）反對。城規會早前審理後，其中3幅地皮成功改劃。

而城規會在6月份決定保留跑道區4C區的兩幅用地作商業用途，有關決定新近收到4份進一步申述，包括來自環美航務的支持申述，另有兩份意見提出反對。不過，就反對意見，規劃署建議不採納，相信兩地很大機會保留至商業用途，預計減少約1,700伙住宅供應。

資料顯示，反對人士認為新增房屋單位，對市區短中期供應相當重要，不應過份着重發展商利益，同時認為該兩幅用地應改劃為休憩用地或康樂用途，令海濱增添活力，亦可供公眾享用。

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改作住宅地將影響商業群聚效應

不過，規劃署認為，如把跑道區4C區兩幅用地改劃作住宅用途，會影響商業總樓面面積的群聚效應，令啟德跑道末端難以成為吸引海外、本地訪客到訪的旅遊樞紐和休閒勝地，並有損旅遊中樞的活力和郵輪碼頭的經營前景。

署方又指，相關用地位置獨特，坐擁海港景觀，貼近郵輪碼頭，適宜作商業用途及酒店發展，有助構建旅遊樞紐。又指啟德發展區的休憩用地供應充足，合共約100公頃，前跑道區兩旁有約7.2公頃土地劃為休憩用地，以形成連綿的公眾海濱長廊，故不支持有關反對申述。