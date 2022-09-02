THE HAYWORTH BY V 中秋節前推出拆售　首批6伙下周開價｜多相

服務式住宅品牌V Group近年轉型，擬攻賣樓，V Group創辦人兼主席陳韻雲今（2日）表示，旗下銅鑼灣THE HAYWORTH BY V 將於中秋節前、下周五（9日）推出首張價單，涉及6伙，每戶均連裝修出售。

首批6伙全數位於10樓，均為一房至兩房戶型，實用面積274至599平方呎，每伙亦附有裝修。項目同時提供零售銀行按揭合作計劃，按揭額可達樓價九成，還款年期長達30年；同時提供與恒生合作的按揭計劃，按息為H加1.3厘、封頂息為P減2.5厘至P減2.25厘，現金回贈為樓價1.5%至1.8%，設兩年罰息期。

↓↓現樓示範單位↓↓

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而今日開放予傳媒參觀的現樓示範單位，包括10樓B室及E室，面積分別477及355平方呎，同屬一房間隔，浴室設浴缸。

項目原為服務式住宅V Causeway Bay，早前斥約2億元進行翻新及裝修，發展商計劃保留一半樓層收租，餘下一半拆售，拆售部份易名為THE HAYWORTH BY V。

THE HAYWORTH BY V 提供64伙，位於大廈的8樓至19樓，包括一房至三房，當中一房佔38伙、兩房佔20伙，三房佔6伙，實用面積介乎274至875平方呎，部份單位連花園露台，每呎管理費約4.5元。至於其餘層數則為服務式住宅。