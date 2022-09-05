近五年落成新盤累積1.07萬伙貨尾待售　兩房、三房佔逾五成

樓市交投量放緩，新盤貨尾去貨速度減慢。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，截至今年7月份，以2017年至2022年落成新盤計，全港新盤貨尾合共有10,753個，按月減少88個。

以面積計，貨尾集中於A類及B類單位，分別有3,255個及2,863個，C類單位貨尾有2,673個，D類及E類單位貨尾有1,962個。按戶型計，2017年至2022年落成新盤待售單位集中為兩房及三房單位，合共6,067個貨尾，佔同期貨尾逾五成半。

今年新盤貨尾6244伙 開放式、一房佔2157伙

至於以2022年落成新盤計，全港新盤貨尾有6,244個，A類、B類及C類單位，現分別有2,357個、1,799個及1,390個待售。以戶型計，兩房及三房貨尾共有3,223個。開放式及一房單位貨尾有2,157個，四房或以上單位貨尾有864個。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇。（資料圖片）

一手私人住宅樓盤各類戶型貨尾量。（中原資料）

遠期樓花新盤貨尾以細單位為主

至於2023年至2024年落成的遠期樓花新盤方面，貨尾量合共有2,597個，主要為細單位。A類單位有1,494個，B類單位有803個，合共佔同期貨尾近九成。而C類單位貨尾有249個，D類及E類單位貨尾有51個。

以戶型計，開放式及一房單位貨尾有1,303個，佔所有戶型比例約五成。兩房及三房單位貨尾有1,176個，佔四成半比例。四房或以上單位有118個。