海欣花園高層鑽石廳　一年劈108萬沽出　造價比低層平｜單位直撃

二手市場表現疲弱，部份業主大幅減價求售。青衣海欣花園一伙海景兩房戶，業主因睇淡後市，放盤一年累減108萬或13%沽出，成交價較低層單位還要平。

中原地產分區營業經理黃政遠表示，是次成交為海欣花園3座高層E室，實用面積470平方呎，兩房間隔，座向東南，可望海景。原業主去年9月以830萬元放盤，眼見加息臨近，樓價呈下行，單位的估價亦持續下調，故減價80萬至750萬元求售。

↓↓海欣花園成交單位直撃↓↓

黃政遠指，新買家為換樓客，於今年3月開始睇樓，鍾情上述單位座向及海景景觀，經雙方議價後，業主同意再減價28萬至722萬元易手，成交呎價15,362元，換言之，放盤約一年累減約108萬或13%。

參考同座的極低層E單位，面積與上址一樣，去年8月份以744萬元易手，一年後，高層戶比低層戶賣平22萬元或3%。

從相片可見，單位屬鑽石形廳設計，擁對流窗，附簡單裝修。而原業主於2014年3月以481.8萬元買入上址，持貨八年半，現轉手帳面獲利240.2萬元，單位期內升值50%。

至於青衣全區二手市場9月首四天暫錄9宗二手。