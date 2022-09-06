淺水灣4億洋房買家　同月轉讓陽明山莊豪宅　恢復首置慳稅4200萬

長實（1113）旗下南區淺水灣道90號豪宅項目的最後一幢洋房，上月以逾4.01億元沽出，成交呎價7.5萬元，不論成交價及呎價均創項目新低。該洋房的買家身份曝光，為區內豪宅業主，原持有同區大潭陽明山莊一個高層單位，不過，上月以「蝕讓價」轉讓予相關人士，並回復首置名義，故買入淺水灣道90號洋房時的涉及稅款由佔樓價15%降至4.25%，成功慳稅超過4,200萬元。



上述淺水灣道90號豪宅為雙號洋房，亦為項目最後一幢洋房，上月以逾4.01億元賣出，新買家姓王（WANG）。洋房實用面積5,347平方呎，連870平方呎平台、367平方台花園，附有兩個車位。以實用面積計，成交呎價75,000元。

新買家簽訂臨時買賣合約時已付樓價5%，隨後五天將再付5%，尾數餘額90%則在90天內付清。上述2號洋房的每月管理費為29,136元，即每呎管理費約5.45元，每半年地稅為46,890元。

三年前逾億購陽明山莊高層 貶值兩成轉讓相關人士

資料顯示，上述王姓洋房買家，在2019年7月已透過首置名義入市，以1.08億元買入同區大潭陽明山莊17座高層戶，實用面積2,626平方呎，呎價41,127元。不過，該單位在上月以「蝕讓價」8,400萬元轉讓予另一姓王（WANG）人士、料為相關人士，帳面計貶值約2,400萬元或22%，但相信新買家成功「甩名」。

假若該名王姓買家，在持有其他物業的情況下買入淺水灣道90號雙號洋房，所需稅款高達樓價15%，即約6,015萬元，但由於回復首置名義，其稅率降至4.25%，稅款大削至約1,740萬元，慳稅約4,275萬元。